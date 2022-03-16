Kylie Jenner, doğum sonrası hayatın kolay olmadığını açıkladı

Kylie Cosmetics kurucusu ve reality şov yıldızı Kylie Jenner geçtiğimiz aylarda 2. çocuğunu kucağına aldı. 24 yaşındaki yıldız, Instagram hikayelerinde doğum sonrası yaşamla mücadelesini açıkladı ve annelerin doğumdan sonra kendilerini iyi hissediyormuş gibi davranmaları için baskı hissetmemeleri gerektiği konusunda bir konuşma yaptı.

Kylie Jenner, ikinci çocuğunda yaşadığı doğum sonrası durumun ilk kızının doğumuna göre daha zor geçtiğini anlattı. "Bu deneyim benim için kişisel olarak kızımdan biraz daha zor oldu." diyen Kylie Jenner, diğer anneleri cesaretlendirmek için konuşmaya karar verdiğini söyledi. "Zihinsel, fiziksel, ruhsal olarak kolay değil, sadece çılgınca. Ve evet, bunu söylemeden hayata geri dönmek istemedim çünkü bence internete bakan anneler olduğunu biliyorum ve şu an aynı durumda olan kişiler var ve onlara ilham olabilirim. Diğer insanlar için kolay olabilir ve bu üzerimizde baskı oluşturuyor, ama benim için kolay olmadı."

Antremana gitmekte bile zorlanan Jenner şu sözlerle konuşmasına devam etti: "Bugün antrenmana gelebileceğini bile düşünmedim. Ama buradayım ve kendimi daha iyi hissediyorum. İyi olmamam sorun değil. Bir kez daha kendime baskı uyguladığımı fark ettim... Ve kendime sürekli hatırlatıyorum, ben bir insana yaşam verdim, güzel ve sağlıklı bir çocuk yaptım." dedi. Jenner, diğer insanlara cesaret vererek konuya ilişkin şu sözlerle devam etti: "Eski temponuza geri dönmek için kendimize baskı yapmayı bırakmalıyız. Sadece fiziksel olarak değil, zihinsel olarak da. Sizi seviyorum çocuklar! Instagram'dan paylaştığı hikaye serisini umutlu bir mesajla sonlandırdı: “İyi olmaman sorun değil.”

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