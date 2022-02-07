Kylie Jenner, ikinci kez anne oldu

24 yaşındaki Kylie Jenner, ikinci çocuğunun doğduğunu Instagram üzerinden açıkladı. Keeping Up With The Kardashians yıldızı Kylie Jenner, 2 Şubat'ta ikinci çocuğunu dünyaya getirdi.

Kylie Jenner, ikinci kez anne oldu

Stormi abla oldu! Geçen yıl hamile olduğunu duyuran reality show yıldızı ve marka kurucusu Kylie Jenner, ikinci kez anne oldu. İkinci bebeğinin gelişini 7 Şubat'ta sevimli bir fotoğrafla duyuran 24 yaşındaki Kylie Jenner, 2 Şubat 2022'de ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini, Instagram üzerinden duyurdu.

İkinci bebeklerinin dünyaya geldiğini açıklayan Kylie Jenner, Stormi'nin kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. Jenner, Instagram paylaşımının altına 2/2/2022 yazarak mavi bir kalp koydu. Mavi kalp emojisi hayranları tarafından cinsiyetinin erkek olduğu düşünüldü. 2/2/2022 tarihinde doğum yapan Jenner'ın kızı Stormi'de 1 Şubatta doğmuştu.

Henüz isim için aileden bir açıklama gelmezken, Kris Jenner gönderiye "Angel Pie" yorumunu yaptı ve hayranların bebeğin adının Angel olacağını düşünmelerine yol açtı.

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