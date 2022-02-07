Stormi abla oldu! Geçen yıl hamile olduğunu duyuran reality show yıldızı ve marka kurucusu Kylie Jenner, ikinci kez anne oldu. İkinci bebeğinin gelişini 7 Şubat'ta sevimli bir fotoğrafla duyuran 24 yaşındaki Kylie Jenner, 2 Şubat 2022'de ikinci çocuğunu dünyaya getirdiğini, Instagram üzerinden duyurdu.

İkinci bebeklerinin dünyaya geldiğini açıklayan Kylie Jenner, Stormi'nin kardeşinin elini tutarken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğraf paylaştı. Jenner, Instagram paylaşımının altına 2/2/2022 yazarak mavi bir kalp koydu. Mavi kalp emojisi hayranları tarafından cinsiyetinin erkek olduğu düşünüldü. 2/2/2022 tarihinde doğum yapan Jenner'ın kızı Stormi'de 1 Şubatta doğmuştu.

Henüz isim için aileden bir açıklama gelmezken, Kris Jenner gönderiye "Angel Pie" yorumunu yaptı ve hayranların bebeğin adının Angel olacağını düşünmelerine yol açtı.