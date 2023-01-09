Kylie Jenner ile Travis Scott ayrıldı

Kylie Jenner ile Travis Scott bir kez daha ayrıldı. Us Weekly’nin haberine göre, 25 yaşındaki reality show yıldızı ve kozmetik girişimcisi Jenner ile 31 yaşındaki rap şarkıcısı Scott, Noel tatilini ayrı geçirmelerinin ardından ilişkilerini bitirdi.

İkiliye yakın bir kaynak, “Kylie ve Travis yeniden ayrıldı. Noel tatilini birlikte geçirmeyi hedeflemişlerdi ama Kylie, arkadaşları ve ailesiyle Aspen’e gitmeyi tercih etti” dedi.

Bu sözlerin ardından ise ayrılık haberi çok geçmeden geldi.

2017’de birlikte olmaya başlayan Jenner ve Scott, 2018 yılında ilk çocukları Stormi’ye kavuştu. 2019’da bilinmeyen bir sebeple ayrıldılar ancak 2021’de tekrar barıştılar. Çiftin ikinci çocukları Wolf ise 2022 yılında dünyaya geldi.

Ailenin modellik kariyerindeki başarısıyla parlayan yıldızı olarak gösterilen Kendall Jenner da uzun süredir birlikte olduğu NBA oyuncusu Devin Brooker ile geçtiğimiz kasım ayında ayrılmıştı. Kim Kardashian ise Kanye West ile boşanmasının ardından beraber olmaya başladığı sevgilisi Pete Davidson ile yollarını ayırdı. Kardashian/Jenner ailesinin yalnız kadınlarının arasına artık Kylie de katıldı