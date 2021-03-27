Bir kez daha tartışma yarattı: Kylie Jenner ve yükselen serveti!

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Kylie Jenner’ın Kozmetik markası

Program Kylie’e çok yüksek mevlalar kazandırdı ama bu işin bir de şüpheli bir kısmı var eğer gerçek rakamlara bakarsak. Forbes’in araştırmasına göre Kylie Cosmetics yapılan reklamların aksine daha az karlı ve küçük bir iş. Coty yani Kylie Cosmetics’in yüzde 51 hissesini alan şirketin değerlendirmesine göre, Kyle Cosmetics inanılanın aksine 2018’de 360 milyon dolar değil 177 milyon dolar kazandı. Kylie’nin temsilcileri bunu yalanladı.

Tabii ki, sonuçta para paradır ve sonuç olarak Kylie Cosmetics Kylie’yi büyük hallerle yazacak olursak ZENGİN etti.