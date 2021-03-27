Bir kez daha tartışma yarattı: Kylie Jenner ve yükselen serveti!
Kylie Jenner, Kardashian kardeşler arasında en çok konuşulan ve kazananlardan biri. Yaşı, boyu, burcu, çok merak edilenler arasında. Jenner bu kez servetiyle haberlere konu oldu... Hem serveti hem de biyografisi eşliğinde Kylie Jenner kimdir? sorularına yanıt verelim...
Kylie Jenner kozmetik markası, kardeşleriyle ilişkisi ve uzun yıllar aşk yaşadığı rapçi sevgilisiyle hep gündemde. Peki, kimdir Kylie Jenner? Hem Kylie Jenner ile ilgili son gelişmeye hem Kylie Jenner'in biyografisine bakalım..
Eğer farkettiyseniz Kylie Jenner’ın serveti son zamanlarda en çok tartışılan konulardan biri. O kadar ki Ryan Murphy 'Kylie Forbes düşmanlığı' isimli yeni bir senaryo yazmalı. Detaylara birazdan gireceğiz. Kylie’nin 21 yaşında kendi başına zengin olan en genç trilyoner olması hakkında birçok tartışma var. Fakat Forbes bir anda’’Kyle Jenner’ın yalanlarla örülü ağı ve neden artık milyarder değil?’’ başlıklı bir haber yayınladı.
Keeping up with Kardashian reality showundan büyük paralar kazandı
84 milyon yıl sonra program bitecek olabilir ama Kylie Jenner’ın maaş çeki sonsuza kadar yatacak. Kardashianlar KUWTK sayesinde yüzlerce milyon dolar kazandılar ve bu parayı oldukça eşit bir şekilde paylaştılar. Menajer olan anne Kris Jenner, Ellen’a: ''para herkese oldukça eşit bir şekilde ödeniyor çünkü uzun saatler çekim yapıyoruz ve çok çalışıyoruz; bu programı ve markayı biz yarattık bu yüzden herkes çok mutlu’’ dedi.
Kylie Jenner’ın Kozmetik markası
Program Kylie’e çok yüksek mevlalar kazandırdı ama bu işin bir de şüpheli bir kısmı var eğer gerçek rakamlara bakarsak. Forbes’in araştırmasına göre Kylie Cosmetics yapılan reklamların aksine daha az karlı ve küçük bir iş. Coty yani Kylie Cosmetics’in yüzde 51 hissesini alan şirketin değerlendirmesine göre, Kyle Cosmetics inanılanın aksine 2018’de 360 milyon dolar değil 177 milyon dolar kazandı. Kylie’nin temsilcileri bunu yalanladı.
Tabii ki, sonuçta para paradır ve sonuç olarak Kylie Cosmetics Kylie’yi büyük hallerle yazacak olursak ZENGİN etti.