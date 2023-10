Kylie Jenner oğlunun adını değiştirdi

Kylie Jenner ile Travis Scott, 2017 yılında aşk yaşamaya başlamış, kızları Stormi Şubat 2018’de dünyaya gelmişti. 26 yaşındaki milyarder girişimci, Şubat 2022'de ikinci kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Adını resmi olarak değiştirdi

“Keeping Up with the Kardashians” isimli realite TV programıyla tanınan internet ünlüsü Kylie Jenner (26), rapçi Travis Scott ile olan beraberliğinden doğan ikinci çocuğu Wolf’un adı resmi olarak Aire Webster’a çevirdi.

Haziran ayında 20 aylık olan oğlunun adını değiştirmek için yargıya başvuran Jenner’ın başvurusu olumlu sonuçlandı ve yargıç, küçük çocuğun adının doğumda kendisine verilen isim olan Wolf Jacques Webster’dan değiştirilebileceğine karar verdi.

Kylie Cosmetics’in kurucusu, duruşmada yemin ettiğini ve ifade verdiğini belirten mahkeme belgeleriyle cuma günkü duruşmaya sanal olarak katıldı.

Artık birlikte olmadığı ve 5 yaşındaki bir kız çocuğunu daha paylaştığı Travis Scott ise duruşmaya katılmadı.

Belgelerde, “Mahkeme, diğer ebeveynin zamanında bilgilendirildiği ve itirazda bulunmadığı sonucuna varmıştır. Herhangi bir itirazın olmamasıyla birlikte isim değişikliği talebi kabul edildi.” ifadeleri yer alıyor.