Kylie Jenner, oğlunun adını değiştirdi ve ilk kez yüzünü gösterdi

Ünlü model Kendal Jenner'ın kardeşi 25 yaşındaki Kylie Jenner, 2 Şubat 2022'de ikinci kez anne olmuştu. Jenner, 11 aylık oğlunun adını değiştirdiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jenner, ilk kez oğlunun fotoğrafını paylaştı.

OĞLUNU İLK KEZ PAYLAŞTI

Instagram gönderisi ayrıca sevimli çocuğun yüzünü ilk kez ortaya çıkardı ve 31 yaşındaki Scott'tan ayrıldığı bildirildikten sadece iki hafta sonra geldi. Jenner, bir Instagram fotoğraf serisi yükledi ve 378 milyon hayranına ve takipçisine oğlunun yeni adını duyurmak için 'Aire' başlığını kaleme aldı.

Kylie'nin annesi Kris de kızı ve torunuyla kendi düşüncelerini paylaşarak "Seni seviyorum Aire Webster" ve ardından kırmızı bir kalp emojisi yazdı.

ADINI DEĞİŞTİRMEYİ SEÇTİLER

25 yaşındaki kozmetik kralı Kylie Jenner ve eski sevgilisi rapçi Travis Scott, çocuğa ilk olarak Wolf adını vermişti, ancak kişiliğine uymadığına karar verdikten sonra adını değiştirmeyi seçtiler.