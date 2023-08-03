2017'de Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan reality show yıldızı Kylie Jenner, 2018'de ilk çocuğu Stormi'yi kucağına almasının ardından 2019 yılında Scott ile yollarını ayırmıştı. Kylie Jenner, ayrılığın ardından oyuncu Timothée Chalamet ile aşk yaşamaya başladı.

Kylie Jenner ve Timothée Chalamet aşkı bitti mi?

İkilinin mutlu birliktelikleri gözlerden uzak devam ederken Travis Scott'ın, yeni şarkısında "Willy Wonka" rolüyle adından söz ettiren Timothée Chalamet'e gönderme yaptığı iddia edildi.

Son çıkan albümünde yer alan "Meltdown" şarkısında "Çikolata gibi saatim ve elmaslarım var, Willy Wonka'nın fabrikasına sahibim" sözleri dikkat çekti.

Tüm bu yaşananların ardından 7 aydır aşk yaşayan ikilinin ayrıldığı ortaya çıktı. Çifte yakın bir kaynak, Timothée Chalamet'in Jenner'ı terk ettiğini iddia etti.