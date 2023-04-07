Kylie Jenner ve Timothee Chalamet sevgili mi?

Söylentiler ilk olarak pop kültürünün nihai kaynağı Deux Moi'de ortaya çıktı. Birden fazla kaynak Timmy Chalamet'nin yeni bir kızı olduğunu söylüyor... Kaynaklara göre bu kişi Kylie Jenner olabilir...

Instagram'da 1,8 milyondan fazla takipçisi bulunan Deuxmoi'ye, ikisinin birlikte olduğunu ancak henüz resmi bir onay olmadığını söyledi. DeuxMoi, ipuçlarını "dikkatle okuyun" ve iddianın "bağımsız olarak doğrulanmadığını" vurguluyor.

Ne Kylie Jenner ne de Timothee Chalamet hiçbir şeyi doğrulamadı. Ancak bu, Twitter'ın tamamen kendinden geçmesini engellemedi:

Bu arada bir hayran, ilişkinin Mayıs ayında Disney+'ta prömiyeri yapılacak olan The Kardashians sezonunu tanıtmak için yapılmış bir PR gösterisi olabileceğini öne sürdü.

"Bu uyarı tam olarak şovlarının sezonunun başlamasıyla birlikte geliyor... bugün Khloe'nin (Kardashian) Tristan (Thompson) ile tekrar bir araya geleceğine dair söylentiler, Kendall ve Bad Bunny'nin ata binme resimleri ve şimdi bu uyarı... hepsi birkaç saat içinde. Tesadüfen mi yoksa şovları için PR mı? dediler.