Kylie Jenner ve Travis Scott, bebeklerinin adını değiştirdi

Kylie Jenner ve Travis Scott'ın erkek bebeklerinin yeni bir adı var! 24 yaşındaki realite yıldızı Kylie Jenner, ikinci çocuğu doğunca ismini 'Wolf' olduğunu açıklamıştı. Fakat bir karar değişikliyle Pazartesi günü Instagram hikayesi aracılığıyla neredeyse 2 aylık oğullarının takma adıyla ilgili fikirlerinin değiştiğini ve artık oğullarının isminin 'Wolf' olmadığını açıkladı.

Kylie Jenner Pazartesi günü Instagram hikayesinden çocuğunun isminin 'Wolf' olmadığını şu cümlelerle açıkladı: "Gerçekten o olduğunu hissetmedik. Sadece paylaşmak istedim çünkü her yerde Wolf ismini görüyorum"

İki çocuk annesi Jenner, bebeğinin yeni adının ya da göbek adının (Jacques) da değişip değişmediğini henüz açıklamadı.

İsim değişikliği duyurusu, Jenner'ın ikinci çocuğuna hamilelik yolculuğunu gösteren samimi bir video paylaştıktan sonra geldi.

Kylie Jenner, paylaştığı 10 dakikalık 'Oğlumuza' adlı videoda, doktor muayenehanesini, doğum odasını, bebek partisini, büyüyen bebek yumrusunu ve çiftin 4 yaşındaki kızı Stormi'nin abla olma heyecanını paylaşıyor. Ayrıca video tüm ailenin samimi mesajlarını da içeriyor.