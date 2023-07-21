Kylie Jenner'dan estetik iddialarına yanıt verdi

Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünyada büyük bir fenomen haline gelen Kardashian/Jenner klanının en genç üyesi Kylie Jenner, yüzü ve vücudundaki değişim üzerine çarpıcı yorumlarda bulundu.

"Kendimi hep sevdim"

The Kardashians adlı realite şovda toplum baskısı üzerine konuşan Jenner "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum. Kendimi hep sevdim, hala da seviyorum. Çok özgüvensiz bir çocuk olduğuma ve yüzümü tamamen değiştirdiğime dair büyük bir yanılsama var. Yalnızca dolgu yaptırdım" dedi.

Jenner, kız kardeşlerinin özgüveninin zedelenmesinde rol oynadığı itiraf etti. "Kulaklarım hakkında nasıl konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Herkesin kulaklarımla dalga geçtiğini düşünürdüm. Beni çok kötü etkiledi" diyen yıldız kulaklarını beğenmediği için saçlarını bir dönem hiç toplamadığını söyledi.

Jenner "İnsanlar üzerinde büyük bir etkim olduğuna inanıyorum. Peki bu güçle ne yapıyorum? dedi.

Sosyal medyada genç kızların fotoğrafları üzerinde oynadığını belirten Jenner "Ben de o süreçten geçtim. Şimdi daha iyi bir yerdeyim" dedi.

Sosyal medyada kendisi hakkında çok fazla olumsuz yorum gördüğünü söyleyen Jenner "Bu söylentiler arttıkça daha güçlü hissetmeye başlıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"Yüzümün tamamı estetikli değil"

Öte yandan kozmetik kraliçesi daha önceki açıklamalarında “Yüzümün tamamen estetikli olduğu iddiası tamamen bir algıdan ibaret. Böyle bir şey yok” dedi. Jenner dudak dolgusu kullandığını ve yüzündeki değişimin sebebinin bu olduğunu iddia etmişti.

Reality show yıldızı, hep "dolgun" dudaklar istediğini ve dudaklarına dolgu yaptırdığını söyledi. Jenner "Yaptığım en iyi şeydi. Hiç pişmanlık duymuyorum ama zaten güzel olduğumu düşünürdüm" ifadelerini kullandı.