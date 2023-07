Kylie Jenner'den estetik ameliyatı itirafı! Büyüttü ama pişman...

The Kardashians'ın Perşembe günkü finalinde, 25 yaşındaki Kylie Cosmetics'in patronu, geçmişte geçirdiği ameliyatlardan duyduğu pişmanlığı dile getirirken daha duygusal bir yönünü ortaya koyuyor. Yakın arkadaşı Stassie Karanikolaou ile konuşan Jenner, estetik ameliyat geçmişi hakkında içini döküyor.

Jenner, şu an 5 yaşındaki kızı Stormi'yi henüz 20 yaşındayken dünyaya getirdi. Jenner geçtiğimiz günlerde hamile kalmadan önce göğüslerini yaptırdığını açıkladı. Karanikolaou ile konuşan Jenner, ameliyattan duyduğu pişmanlığı anlatıyor.

Jenner duygusal bir şekilde "Keşke hiç yaptırmasaydım," diyor. "Bunu düşünen herkese çocuklardan sonrasını beklemelerini tavsiye ederim."

Kısa bir süre önce ikinci çocuğu Aire'i dünyaya getiren Jenner'ın çocukluk ve olgunluk temaları üzerine kafa yorduğu görülüyor. The Kardashians ve onun öncülü olan Keeping Up with the Kardashians'a 9 yaşından beri katılan Jenner, tüm genç yetişkinliğini ilgi odağı olarak yaşadı.

Çocukları üzerine düşünmek Jenner'ın ameliyatı için daha büyük bir kendini yansıtma getiriyor. Jenner, duygusal açıdan doruk noktasına ulaştığı bir anda, Stormi 19 yaşına geldiğinde annesi gibi estetik ameliyatlar yaptırmak isterse "kalbinin kırılacağını" açıklıyor.

Estetik ameliyat, Kardashianlar'ın bu sezonunda tartışmalı bir konu oldu. Geçen haftaki bölümde Jenner, "tüm yüzüne" ameliyat yaptırdığı iddialarını reddetti.

Jenner, "Her zaman odadaki en özgüvenli çocuk olduğumu hatırlıyorum," dedi. "Kendimi her zaman sevdim - hala da seviyorum - ve benimle ilgili en büyük yanlış anlamalardan biri, güvensiz bir çocuk olduğum ve tüm yüzümü değiştirmek için çok fazla ameliyat olduğum, ki bu yanlış, sadece dolgu yaptırdım."

Şöyle ekliyor: "Bunun hikayemin bir parçası olmasını istemediğimi hissediyorum."

Jenner ayrıca fotoğraflarını yoğun bir şekilde düzenlediği yönündeki iddiaları da reddederek, geçmişteki fotoğraflarını oynadığını ancak o zamandan beri bu uygulamayı durdurduğunu açıkladı.

"Çok büyük bir etkimiz varmış gibi hissediyorum ve bu güçle ne yapıyoruz?" Jenner, "İnternette o kadar çok genç kız görüyorum ki artık fotoğraflarını tamamen düzenliyorlar. Düzenleme gibi!" Şöyle ekledi: "Ben de o aşamadan geçtim. Şimdi daha iyi bir yerde olduğumu hissediyorum." dedi.