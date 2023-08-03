Kylie Minogue kendisini Margot Robbie'nin canlandırmasını istiyor

Son olarak 'Barbie' filmiyle adından sık sık söz ettiren Margot Robbie, Kylie Minogue'un olası biyografisinde kendisini oynamasını istemesiyle tekrar gündemde.

"AVUSTRALYA AKSANINI ÇOK İYİ KULLANACAĞI KESİN"

55 yaşındaki şarkıcı, E! Entertainment'a yaptığı açıklamada, olası bir biyografik film için Robbie'nin mükemmel bir seçim olacağını çünkü aksanlarının da aynı olduğunu belirtti.

Minogue, "Margot Robbie rüyalarımda. Avustralya aksanını çok iyi kullanacağı kesin" dedi.