La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó anne oldu

La Casa de Papel dizisiyle yıldızı parlayan Úrsula Corberó ile Arjantinli oyuncu sevgilisi Chino Darín'in yolları, 2016 yılında birlikte rol aldıkları La Embajada setinde kesişmişti. Yaklaşık on yıldır magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri olarak gösterilen ve evlenmek yerine birlikteliklerini "hayat arkadaşlığı" olarak sürdürmeyi tercih eden ikili, geçtiğimiz şubat ayında ilk kez ebeveyn olmanın sevincini yaşadı.

36 yaşındaki başarılı oyuncu, 9 Şubat’ta kucağına aldığı oğlu Dante ile geçen günlerine dair en samimi anlarını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.