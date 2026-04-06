La Casa de Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó anne oldu
Ünlü oyuncu Úrsula Corberó, anne olduktan sonraki ilk karelerini takipçileriyle paylaştı. Yaklaşık on yıldır Chino Darín ile mutlu bir birliktelik sürdüren yıldızın, oğlu Dante ile paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü.
La Casa de Papel dizisiyle yıldızı parlayan Úrsula Corberó ile Arjantinli oyuncu sevgilisi Chino Darín'in yolları, 2016 yılında birlikte rol aldıkları La Embajada setinde kesişmişti. Yaklaşık on yıldır magazin dünyasının dikkat çeken çiftlerinden biri olarak gösterilen ve evlenmek yerine birlikteliklerini "hayat arkadaşlığı" olarak sürdürmeyi tercih eden ikili, geçtiğimiz şubat ayında ilk kez ebeveyn olmanın sevincini yaşadı.
36 yaşındaki başarılı oyuncu, 9 Şubat’ta kucağına aldığı oğlu Dante ile geçen günlerine dair en samimi anlarını ilk kez sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"İÇİME BU KADAR SEVGİ SIĞMIYOR"
Dante ile hayatında yepyeni bir sayfa açan Corberó, anneliğin getirdiği o yoğun duygusal değişimi tek bir cümleyle özetledi: "İçime bu kadar sevgi sığmıyor". Oyuncunun paylaştığı albümde, eşi Chino Darín’in bebekle uyuduğu anlar dikkat çekti.
"SÜPER ANNE"
Katalan oyuncunun Instagram üzerinden paylaştığı bu anlara sanat dünyasından pek çok isim de kayıtsız kalmadı. Yakın arkadaşı Javier Calvo "Seni seviyorum" mesajını paylaşırken, oyuncu Paula Echevarría "Süper anne" yorumunu yaptı.
Rossy de Palma ise sürece esprili bir yaklaşım getirerek "Hele bir büyüsün, sen asıl o zaman gör" dedi. Hiba Abouk ise bu anları "Hayattaki en güzel şey" olarak tanımladı.
CHINO DARÍN DOĞUM İÇİN SETİ BIRAKMIŞTI
Bebeğin babası Chino Darín, Netflix için hazırlanan "El Ruso" dizisinin çekimleri nedeniyle son dönemde Arjantin’de bulunuyordu. Doğumun gerçekleşmesiyle birlikte soluğu İspanya’da alan 37 yaşındaki aktör, bu dönemi "Muhteşem, çok güçlü, dönüştürücü ve inanılmaz bir deneyim" sözleriyle anlattı. Baba olmanın heyecanını paylaşan Darín, "Çok mutluyuz, gerçekten büyük bir neşe içindeyiz" dedi.