'La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó, hamile olduğunu duyurdu
Ekranların en sevilen yüzlerinden 'La Casa De Papel'in Tokyo'su Úrsula Corberó'dan mutlu haber geldi. Tam 9 yıldır aşk yaşadığı Arjantinli oyuncu sevgilisi Chino Darín ile ilk bebeklerini kucaklamaya hazırlanan çift, hayranlarını sevince boğdu.
'La Casa De Papel' dizisinin Tokyo'su Úrsula Corberó, hayranlarını sevindiren bir haber verdi.
Ünlü oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu Arjantinli oyuncu Chino Darín ile dokuz yıllık ilişkilerinin ardından ilk bebeklerini beklediklerini açıkladı.
Fotoğrafın altına “Bu yapay zeka değil” notunu düşen oyuncu, kısa sürede milyonlarca beğeni ve yorum aldı.
Aron Piper ve Álex González başta olmak üzere, Angy Fernández, Lola Rodríguez, Patricia Conde gibi ünlü isimler çifti tebrik etti.