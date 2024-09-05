Lady Gaga ilginç şapkası ve takılarıyla Venedik Film Festivali kırmızı halısına damga vurdu
Lady Gaga, Joaquin Phoenix ile başrolleri paylaştığı 'Joker: İkili Delilik' (Joker: Folie à Deux) filminin 81. Venedik Film Festivali'ndeki galasına iş adamı nişanlısı Michael Polansky ile katıldı. Ünlü şarkıcı ilginç şapkası ve 8 karatlık yüzüğüyle Venedik kırmızı halısına damga vurdu.
Joaquin Phoenix ve Lady Gaga'nın başrolleri paylaştığı, Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu ve "Joker: İkili Delilik"in (Joker: Folie à Deux) prömiyeri, 81'inci Venedik Film Festivali'nde yapıldı.Film, gösterimin ardından 12 dakika boyunca alkışlandı.
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Filmde Harleen Quinzel / Harley Quinn karakterine hayat veren Lady Gaga'ya kırmızı halıda ilk kez nişanlısı Michael Polansky eşlik etti.
Fotoğraf: Getty
Ünlü isim, Dior Haute Couture'dan seçtiği kabarık eteği olan kadife korseli derin göğüs dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda boy gösterdi. Görünümünü Sonbahar 2001 Couture koleksiyonundan dikkat çekici bir Philip Treacy şapkayla tamamladı.
Fotoğraf: Getty
Ünlü şarkıcı nişanlısıyla mutluluk pozları verirken 8 karatlık yüzüğünü de dikkat çekti.
Fotoğraf: Getty