Lady Gaga, Michael Polansky ile düğün sürecindeki son durumu paylaştı

“ZATEN EVLİ GİBİ HİSSEDİYORUZ”

Çift, büyük ve gösterişli bir organizasyon yerine daha samimi bir kutlama yapmayı tercih ediyor. Michael Polansky, geçtiğimiz kasım ayında çiftin düğün planlarına dair yaptığı açıklamada evlilik vizyonlarını şu sözlerle özetlemişti:

“Çok büyük bir düğün istemiyoruz ama tadını çıkarmak istiyoruz. Pek çok açıdan zaten evli gibi hissediyoruz, bu yüzden pek bir şey değişmeyecek.”



Fotoğraf: Instagram/ @ladygaga



