Lady Gaga, Michael Polansky ile düğün sürecindeki son durumu paylaştı
Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga, bir süredir nişanlı olduğu Michael Polansky ile evlilik hazırlıklarını hızlandırdı. 39 yaşındaki şarkıcı, düğün planlarına dair güncel bilgileri Bruno Mars’ın iHeartRadio’daki “Romantic Radio” programında paylaştı.
Pop müziğin ikonik ismi Lady Gaga, yaklaşık beş yıldır gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini evlilikle taçlandırmaya hazırlanıyor. 2019 yılının son günlerinde tanışan ve pandemi sürecini birlikte geçirerek bağlarını güçlendiren Lady Gaga ve teknoloji girişimcisi Michael Polansky, Hollywood’un en çok merak edilen çiftlerinden biri haline geldi. Uzun süreli birlikteliklerinin ardından 2024 Paris Olimpiyatları’nda nişanlandıklarını duyuran ikili, şimdi de evlilikleri için gün sayıyor.
“YAKINDA EVLENİYORUZ”
Lady Gaga, Bruno Mars’ın iHeartRadio platformunda yayınlanan “Romantic Radio” adlı programına sürpriz bir sesli mesaj gönderdi. Sanatçı, yakın dostu Mars’a hitaben kaydettiği bu özel mesajda düğün hazırlıklarına dair şu ifadeleri kullandı:
“Ben ve nişanlım tüm yıl seyahat ettik ama yakında evleniyoruz. Bizim için özel bir şarkı seçebileceğini umuyoruz.”
Bruno Mars, yakın dostunun bu samimi talebine kendi yeni albümünden bir öneriyle karşılık vererek; “Eğer eşine ithaf edecek bir şarkı arıyorsan, yeni albümümden ‘Risk It All’ derdim” dedi.
“ZATEN EVLİ GİBİ HİSSEDİYORUZ”
Çift, büyük ve gösterişli bir organizasyon yerine daha samimi bir kutlama yapmayı tercih ediyor. Michael Polansky, geçtiğimiz kasım ayında çiftin düğün planlarına dair yaptığı açıklamada evlilik vizyonlarını şu sözlerle özetlemişti:
“Çok büyük bir düğün istemiyoruz ama tadını çıkarmak istiyoruz. Pek çok açıdan zaten evli gibi hissediyoruz, bu yüzden pek bir şey değişmeyecek.”
Fotoğraf: Instagram/ @ladygaga
DÜĞÜN İÇİN EN GÜÇLÜ İHTİMAL: NİSAN SONU
Çiftin, nikah masasına oturmak için Lady Gaga’nın devam eden Mayhem Ball Tour kapsamındaki yoğunluğunun azalmasını beklediği belirtiliyor. Turnenin 13 Nisan’da New York’taki Madison Square Garden’da tamamlanacak olması, düğün tarihinin bu dönemden hemen sonra olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.