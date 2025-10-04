Lady Gaga'dan 'annelik' mesajı

39 yaşındaki şarkıcı Lady Gaga, gerçek adıyla Stefani Germanotta, geçtiğimiz günlerde The Late Show with Stephen Colbert programına katıldığı bölümde en büyük hayalini açıkladı.

"EN ÇOK İSTEDİĞİM ANNE OLMAK"

Gaga, “Birçok şey yapmak isterim ama en çok istediğim şey anne olmak. Umarım bir sonraki başrolüm bu olur” diyerek hayranlarını duygulandırdı.

Uzun süredir iş insanı Michael Polansky ile aşk yaşayan Lady Gaga, 2024 yılında romantik bir doğa yürüyüşünde aldığı evlilik teklifinden sonra sık sık aile kurma hayallerinden bahsetmeye başlamıştı.

Daha önce de Access Hollywood’a verdiği bir röportajda, “En büyük vizyonum anne olmak” diyerek çocuk isteğini dile getirmişti.

ÇOCUKLARINI NASIL YETİŞTİRECEĞİNİ ANLATTI

Yıldız isim, gelecekteki çocuklarını nasıl yetiştireceğini de düşündüğünü söyledi. Elle dergisine verdiği röportajda, “Michael ile çok konuştuk. Çocuklarımızın kendi insanları olmalarını istiyoruz. Dünyaya gelen çocuklara çok fazla şey dayatılıyor. Ben onların kim olduklarını kendilerinin keşfetmesini isterim” dedi.