Lale Onuk ve Berkan Karabulut'un balayı uçuşu öncesi talihsizliği

Berkan Karabulut, geçtiğimiz cumartesi günü uzun yıllardır birlikte olduğu Lale Onuk ile nikah masasına oturdu. Balayı için rotalarını belirleyen çiftten yeni paylaşım geldi.

Düğüne birçok ünlü isim katılırken, gelin Onuk'un giydiği gelinlik sosyal medyada büyük ilgi gördü.

PASAPORTUNU EVDE UNUTTU

Genç çiftin balayı rotası da belli oldu. Pasaportunu evde unuttuğunu söyleyen Lale Onuk, balayı için Amerika'ya gideceklerini açıkladı.

"UÇAĞA 2 SAAT KALA YETİŞTİRDİ"

Balayı öncesi yaşadığı talihsizliği de anlatan Lale Onuk, şu ifadeleri kullandı: Polonya vatandaşlarına Amerika'ya vize gerekmiyor diye biliyordum meğerse ESTA gerekiyormuş ben de yapmamışım. Uçağa iki saat kala da çıkma ihtimali çok düşük olduğu için vizemin olduğu pasaportu evden aldı bize yetiştirdi arkadaşımız ve uçağa yetiştik çok şükür."