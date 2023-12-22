Lara Paşalı'dan Selahattin Paşalı'ya romantik sözler: Kalbimi çalan adam

Selahattin Paşalı ile Lara Tümer, geçtiğimiz yıl nisanda Bodrum'da evlendi. Çift, ardından temmuz da kızları Pera'ya kavuştu. Mutlu birlikteliklerini sürdüren ikili, kamera karşısına geçti. İlk kez anne ve baba olma sevincini yaşayan çift, katıldıkları ödül töreni gecesinde objektiflere poz verdi.

"Kalbimi çalan adam"

'Yılın Oyuncusu' ödülüne layık görülen Selahattin Paşalı ile o geceden fotoğraflarını yayınlayan Lara Paşalı, eşine "Kalbimi çalan adam" diye seslendi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lara Paşalı (@lara_pasali)'in paylaştığı bir gönderi

"Tüm eksikleri tamamladığın için teşekkür ederim"

Selahattin Paşalı da geçen günlerde düzenlenen ödül gecesinde ödülünü aldıktan sonra eşi Lara Paşalı'ya "Kendime bir kariyer oluşturmaya çalışırken tüm eksikleri tamamladığın için teşekkür ederim. Beceremediğim her şey için de senden özür dilerim" sözleriyle teşekkür etmişti.