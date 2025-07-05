Lauren Sanchez, polisi bile aramadı! Yılın düğününde 27 gelinliğinden biri çalındı

55 yaşındaki Sanchez’in düğünü için toplamda 27 farklı elbise hazırlattığı bilinirken, bu kıyafetlerden biri gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya göre elbise, düğün töreninden bu yana kayıp ve hangi ünlü modaevi tarafından tasarlandığı henüz bilinmiyor.



