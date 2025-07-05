Lauren Sanchez, polisi bile aramadı! Yılın düğününde 27 gelinliğinden biri çalındı
Dünyanın en zengin kişilerinden Jeff Bezos ile görkemli bir düğünle evlenen Lauren Sanchez'in düğün kıyafetlerinden biri, "şık giyimli davetsiz bir misafir" tarafından çalındı. Kaynaklar, kaybolan elbiseyle ilgili polise herhangi bir yasal şikayette bulunulmadığını söyledi.
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Dünyanın en zengin üçüncü kişisi olarak bilinen Amazon'un kurucu ortaklarından Jeff Bezos, televizyoncu Lauren Sanchez ile dünyaevine girdi. Lauren Sanchez’in düğün kıyafetlerinden birinin çalındığı bildirildi.
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55 yaşındaki Sanchez’in düğünü için toplamda 27 farklı elbise hazırlattığı bilinirken, bu kıyafetlerden biri gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. İtalyan gazetesi Corriere della Sera’ya göre elbise, düğün töreninden bu yana kayıp ve hangi ünlü modaevi tarafından tasarlandığı henüz bilinmiyor.
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Düğün gününde Lauren Sanchez, dantelli, boğazlı ve uzun kuyruklu beyaz Dolce & Gabbana gelinlik giydi.
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Tören, Venedik'teki San Giorgio Maggiore Adası’nda düzenlendi ve çok sayıda ünlü ismin katıldığı görkemli bir kutlamaya sahne oldu.