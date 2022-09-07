Lenfoma kanserine yakalanan Boğaç Aksoy'dan sevindiren açıklama!

Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar ile tanınan ünlü oyuncu Boğaç Aksoy bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Son olarak oyunculuğu bıraktığını açıklayıp kaptanlık diploması alan Boğaç Aksoy'dan güzel haber geldi. Ünlü oyuncu aylardır mücadele ettiği kanseri yendiğini duyurdu.

LENFOMA KANSERİNİ YENDİĞİNİ DUYURDU

Boğaç Aksoy, sevenlerine güzel haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla verdi. Bir süredir lenf kanseriyle mücadele ede Aksoy'dan güzel haber geldi. Son sağlık durumuyla ilgili bir paylaşımda bulunan Aksoy, kanseri yendiğini açıkladı. ''Bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü'' diyen Aksoy, müjdeli haberi sevenlerine şu sözlerle duyurdu:

"Sevgili dostlarım bugün hayatımın en heyecanlı, en anlamlı günüydü sanırım.. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sonunda uzun zamandır beklediğim ‘’tertemiz, iyileştin’’ kelimelerini doktorumdan duydum. Kontrollerim ara ara devam edecek ama ilaç günlerim sona erdi. Bana bunca zaman destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bu hastalık bana çok şey öğretti, çok şey kazandırdı, insan da kaybettirdi ama çok dost kazandırdı. Bu benim için yeniden doğuş hikayesiydi.. Allah bu mücadeleyi veren herkese ve ailesine güç, kuvvet, sabır ve şifa versin. İyi ki varsınız. Geri geliyorum!"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Bogac Aksoy (@bogacaksoy)'in paylaştığı bir gönderi

"FETHİYELİ OLDUM"

Yakın zamanda oyunculuğu bıraktığını açıklayan ve Fethiye'ye yerleşen Boğaç Aksoy, tekne, ardından da kaptanlık diploması almıştı. Instagram hesabından bir paylaşımda bulunan Aksoy, "Hastalık sürecimde ,doktorumun bana temiz hava olan bir yerde yaşamalısın tavsiyesi üzerine İstanbul’dan taşınmaya karar verdim. Fethiye’ye taşınmak, burada bir şeyler yapmak uzun zamandır hayalimdi. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Artık Fethiyeli oldum diyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.