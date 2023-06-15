Lenfoma tedavisi gören Hakan Özoğuz'dan sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Athena grubunun gitaristi Hakan Özoğuz’un lenfoma nedeniyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı ve bir süre müziğe ara vermişti. 45 yaşındaki ünlü isim zorlu günleri geride bıraktı. Sağlığına kavuşan Özoğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hastalığı atlattığını açıkladı.

"HER ŞEY YOLUNDA İLERLİYOR"

Özoğuz, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Herkese selamlar. Bildiğiniz üzere bir tedavi sürecindeydim ve artık bu sürecin sonuna geldiğimi sizlere haber vermek istiyorum. Her şey olması gerektiği gibi yolunda ilerliyor çok şükür. Bu süreçte yanımda olan aileme, sevdiklerime, arkadaşlarıma ve doktorlarıma çok teşekkür ederim. İyi dilekleriniz ve dualarınız için sizlere de teşekkür ediyorum. Şimdi artık konserlerde, projelerde ve albümlerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın."