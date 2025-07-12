Leo Cem'e ikinci yaş günü partisi

Cemiyet hayatının genç temsilcilerinden Can Hakko ve Deniz Aktaş Hakko çifti, 13 Temmuz 2023'de ilk bebekleri Leo Cem Hakko'yu kucaklarına alarak büyük bir heyecan yaşamışlardı.

BAHÇEDE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ

Oğulları Leo'nun ikinci yaşını aileleri ve yakın arkadaşlarıyla bir arada kutlamak için toplanan Hakko çifti, evlerinin bahçelerinde hazırladıkları bir organizasyonla yeni yaş partisi yaptılar. Kutlamaya; Cem Hakko, Bettina Machler, Pia Hakko katıldı.

Genç çift, doğum gününden kareleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı.