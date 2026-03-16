Leonardo DiCaprio'dan nadir görülen hamle: 2026 Oscar Ödül Töreni'ne sevgilisi Vittoria Ceretti ile katılarak şaşırttı
2025 yılının önde gelen yapımları, 15 Mart gecesi Los Angeles’taki Dolby Tiyatrosu’nda düzenlenen 98. Akademi Ödülleri ile taçlandırıldı. Sinema dünyasının kalbinin attığı bu prestijli törende, dağıtılan ödüller kadar Leonardo DiCaprio’nun geceye sevgilisi Vittoria Ceretti ile katılması da büyük ilgi topladı. İşte detaylar...
98. Akademi Ödülleri’nde, "One Battle After Another" filmindeki performansıyla "En İyi Erkek Oyuncu" dalında aday gösterilen 51 yaşındaki Leonardo DiCaprio, özel hayatını kameralardan uzak tutma geleneğini bu kez bozdu. Kariyeri boyunca törenlere yalnız katılmasıyla bilinen aktörün, bu önemli gecede sevgilisi Vittoria Ceretti ile birlikte yer alması törenin en dikkat çekici detaylarından biri oldu.
İLİŞKİDE 'CİDDİ' EVRE
DiCaprio, 2023 yazından bu yana birlikte olduğu İtalyan model Vittoria Ceretti ile kırmızı halıda ayrı yürümeyi tercih etse de tören boyunca yan yana oturdu. 27 yaşındaki Ceretti’nin, Hollywood’un bu en prestijli gecesinde DiCaprio’ya eşlik etmesi, ikilinin ilişkisinin oldukça ciddi bir evreye geçtiği şeklinde yorumlandı.
KIRMIZI HALIDA AYRI, TÖRENDE BERABER
DiCaprio’nun Oscar törenlerine bir partnerle katılmasına kariyeri boyunca nadir rastlanıyor. Bunun sebebi, ünlü aktörün bu prestijli geceye Ceretti’den önce şimdiye kadar sadece iki partneriyle katılmış olması.
Aktör, bu kuralı en son 2020 yılında, o dönemki sevgilisi Camila Morrone ile bozmuştu. O gece de tıpkı Ceretti gibi, Morrone ile kırmızı halıda beraber yürümeyi tercih etmemiş ancak tören salonunda ön sırada yan yana oturmuşlardı.
BİR DÖNEMİN FAVORİ ÇİFTİ
Aktörün Oscar tarihindeki bir diğer unutulmaz eşlikçisi, 2005 yılındaki sevgilisi Gisele Bündchen olmuştu. O dönem magazin gündeminin üst sıralarında yer alan ikili, kırmızı halıda birlikte yürüyerek törenin en çok ilgi çeken karelerinden birini vermişti.