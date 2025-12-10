Levent Özdilek'in acı günü
Eşref Rüya'da Hıdır Baba karakterini canlandıran oyuncu Levent Özdilek’in annesi Gülseren Güç (93) yaşamını yitirdi. Güç, Mersin’in Tarsus ilçesinde toprağa verilecek.
Eşref Rüya dizisinde Hıdır Baba karakterini canlandıran Levent Özdilek'in annesi Gülseren Güç, İstanbul'da hayatını kaybetti.
Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin’de Tarsus Şehir Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlanacak.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
TOPRAĞA VERİLDİ
Oyuncu Levent Özdilek’in İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Gülseren Güç'ün cenazesi, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Tarsus Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından Gülseren Güz, aile kabristanlığında toprağa verildi. Cenazede oldukça üzgün görünen Özdilek, defnin ardından taziyeleri kabul etti.
Bu gönderiyi Instagram'da gör