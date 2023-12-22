Levent Yüksel'den nostaljik paylaşım: "Yer Antalya, Yıl 1969..."
Şarkıcı Levent Yüksel, yaptığı nostaljik paylaşımla takipçilerini 54 yıl öncesine götürdü. 1969 yılına ait bir anıyı paylaşan Levent Yüksel, nostalji yaşattı.
Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü şarkıcı Levent Yüksel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.
"Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım
Anneannesi ve annesiyle fotoğrafını paylaşan Levent Yüksel, "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" dedi.
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