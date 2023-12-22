Levent Yüksel'den nostaljik paylaşım: "Yer Antalya, Yıl 1969..."

Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü şarkıcı Levent Yüksel de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü.

"Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım

Anneannesi ve annesiyle fotoğrafını paylaşan Levent Yüksel, "Yer Antalya, yıl 1969… Biri beni dünyaya getiren, diğeri yetişmemde büyük emeği olan dünya güzeli iki kadın. Anneannem Hayriye Hanım ve annem Hülya… Ortadaki ufaklığın kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım" dedi.