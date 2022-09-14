Leyla Lydia Tuğutlu anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda ilk poz geldi
Pandemi öncesi evlilik teklifi aldığı Ceyhun Ergün ile sessiz sedasız evlenen oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor. Karnı bununda olan oyuncu, erkek çocuğu beklediklerini açıkladı.
'Delibal', 'Kızım', 'Kiralık Aşk', gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, 2017'den beri aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıklamıştı. Sessiz sedasız evlenen oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.
KARNI BURNUNDA İLK POZ
Beyaz bir elbiseyle objektif karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda ilk pozlarını yayınladı. Anne olmak için gün sayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notta bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.
"GÜZEL BİR YOLCULUK"
"Öyle heyecanlıyım ki..yeni bir dönem başlıyor bizim için..güzel bir yolculuk..yolu yarıladık bile..hayatımıza hoş geldin canım oğlum"
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Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğrafın altında ise Nilperi Şahinkaya, Cansu Tosun, Nihat Odabaşı gibi birçok ünlü isim, genç oyuncuyu tebrik etti.