Leyla Lydia Tuğutlu anne olmaya hazırlanıyor! Karnı burnunda ilk poz geldi

'Delibal', 'Kızım', 'Kiralık Aşk', gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, 2017'den beri aşk yaşadığı sevgilisi Ceyhun Ergin ile evlendiğini açıklamıştı. Sessiz sedasız evlenen oyuncu, şimdilerde bebek heyecanı yaşıyor.

KARNI BURNUNDA İLK POZ

Beyaz bir elbiseyle objektif karşısına geçen oyuncu, karnı burnunda ilk pozlarını yayınladı. Anne olmak için gün sayan ünlü isim, paylaşımına düştüğü notta bebeğinin cinsiyetini de açıkladı.

"GÜZEL BİR YOLCULUK"

"Öyle heyecanlıyım ki..yeni bir dönem başlıyor bizim için..güzel bir yolculuk..yolu yarıladık bile..hayatımıza hoş geldin canım oğlum"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Leyla Lydia Tuğutlu (@leylalydia)'in paylaştığı bir gönderi

Kısa sürede büyük beğeni toplayan fotoğrafın altında ise Nilperi Şahinkaya, Cansu Tosun, Nihat Odabaşı gibi birçok ünlü isim, genç oyuncuyu tebrik etti.