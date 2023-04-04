Leyla Lydia Tuğutlu ile oğlu Evren'den ilk poz

Geçtiğimiz yıl Ceyhun Ergin ile Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız evlenen Leyla Lydia Tuğutlu, 18 Ocak'ta Evren Deniz adını verdiği bebeğini kucağına almıştı. Suda doğum yöntemini tercih eden ünlü isim, Instagram sayfasından ilk kez oğluyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

"BENİM KÜÇÜK EVRENİM"

Leyla Lydia Tuğutlu, sosyal medya hesabından oğlu Evren Deniz ile ilk karesini paylaştı. Ünlü oyuncu, paylaştığı kareye "Benim küçük evrenim..." mesajını not düştü. Anne oğulun pozuna kısa sürede binlerce beğeni yağdı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Leyla Lydia Tuğutlu (@leylalydia)'in paylaştığı bir gönderi

"HOŞ GELDİN CANIM OĞLUM"

Tuğutlu, hamileliğini "Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" sözleriyle duyurmuştu.