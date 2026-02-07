Leyla Lydia Tuğutlu şarkıcı oldu

Delibal, Tatlı İntikam ve Kızım gibi birçok başarılı projede yer alan güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, oyunculuk kariyerinin yanı sıra müzik sektörüne imza atarak adından söz ettirdi.

MÜZİK PİYASASINA ADIM ATTI

Oğlunu kucağına aldıktan sonra kariyerine uzun bir süre ara veren Leyla Lydia Tuğutlu, müzisyenliğe adım attı. Yeni kariyer yolculuğundan bahseden Tuğutlu, "İnsanları şaşırtmak istedim" dedi.

Kariyerinde ilk kez elektronik müzikle sanatın farklı bir alanına yönelen Tuğutlu'nun, Maxi single formatındaki projenin çıkış şarkısı 'Senden Dönemem', basına dinletildi.

"ŞARKI EŞİMİN YAZDIĞI BİR HİKAYEDEN ÇIKMA"

Sabah'ta yer alan habere göre, İstanbul Kuruçeşme'de görüntülenen oyuncu, "Şarkı eşimin yazdığı bir hikayeden çıkma bir iç ses. Klipte de oyunculuk ön planda olsun istedik" diye konuştu.