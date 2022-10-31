Leyla Lydia Tuğutlu yeni yaşını kutladı: "Oğluşumla ilk doğum günüm"

Delibal', 'Kızım', 'Kiralık Aşk', 'İçimdeki Ses' ve 'Cebimdeki Yabancı' gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, eşi Ceyhun Ergin ile ilk bebeklerini kucaklarına almak için gün sayıyor. Karnı burnunda ilk pozlarını yayınlayarak hamileliğini duyuran ünlü oyuncu ,yeni yaş gününü kutladı. Yıldız, doğum gününde çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.

“BU YIL BİZE SÜRPRİZLERLE GELDİN”

İlk bebeğini bekleyen tescilli güzel önceki gün 33. yaş gününü kutladı.

Leyla Lydia Tuğutlu doğum gününde çekilen fotoğraflarını Instagram’da”Hoş geldin yeni yaşım… Bu yıl bize sürprizlerle geldin ve ne çok şey öğrettin.. Arayan, mesaj atan, güzel dileklerini eksik etmeyen herkese teşekkürler… Oğluşumla ilk doğum günüm” notuyla paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Leyla Lydia Tuğutlu (@leylalydia)'in paylaştığı bir gönderi

CİNSİYETİNİ AÇIKLAMIŞTI

2008 Türkiye Güzeli Tuğutlu hamilelik duyurusunu yaptığı paylaşımda "Öyle heyecanlıyım ki... Yeni bir dönem başlıyor bizim için... Güzel bir yolculuk... Yolu yarıladık bile... Hayatımıza hoş geldin canım oğlum..." notunu düşmüştü.