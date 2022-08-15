Leyla Lydia Tuğutlu'dan müjdeli haber! Anne olmaya hazırlanıyor

Karadayı, Kiralık Aşk, Tatlı İntikam, Delibal, Cebimdeki Yabancı, Bu Şehir Arkandan Gelecek, Kızım gibi yapımlarda rol alan Leyla Lydia Tuğutlu, muhabirlerin "Mutlu giden bir ilişkiniz var evlilik düşünüyor musunuz?" sorusuna Ceyhun Ergin ile Almanya'da evlendiğini söylemişti. Ünlü oyuncunun 4 aylık hamile olduğu öğrenildi.

4 AYLIK HAMİLE!

Hürriyet'in haberine göre 32 yaşındaki oyuncunun 4 aylık hamile olduğu ortaya çıktı. Tuğutlu’nun bebeğinin cinsiyeti ise henüz belli olmadı. Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftin, haberi sadece aileleri ve yakın arkadaşlarına duyurduğu öğrenildi.

"BİZ O İŞİ HALLETTİK"

İtalya’da evlenme teklifi alan Leyla Lydia Tuğutlu, geçen ay katıldığı bir davette de sürpriz bir şekilde Ceyhun Ergin’le nikâh masasına oturduklarını duyurmuştu:

"Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik. İnsanların çok gözüne sokmak istemedik. Büyük bir düğün benim için çok da önemli değil zaten".