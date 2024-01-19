Leyla Lydia Tuğutlu'nun oğlu Evren, 1 yaşına girdi: "Seni büyürken izlemek ne güzel"

Leyla Lydia Tuğutlu, uzun süredir aşk yaşadığı Ceyhun Ergin'den geçtiğimiz yıl İtalya'da evlilik teklifi almıştı. Almanya'da gerçekleşen sade bir törenle sessiz sedasız Ceyhun Ergin ile dünyaevine giren oyuncu, eylül ayında sosyal medya hesabından hamilelik haberini duyurmuştu. Leyla Lydia Tuğutlu, 18 Ocak'ta da Evren Deniz adını verdiği bebeğini kucağına almıştı.

Oğlu 1 yaşına girdi

Ünlü oyuncu oğlunun doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Leyla Lydia Tuğutlu fotoğrafların altına "Geçen sene bu saatlerde hastanede kucağımdaydın...O anlarda ne hissettiğimi unutmamaya, her saniyesini hatırlayacağıma söz verdim...Ne ara 1 yaşına girdin oğlum...Seni büyürken izlemek ne güzel Evren'im 18.01 notunu düştü.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Leyla Lydia Tuğutlu (@leylalydia)'in paylaştığı bir gönderi

Suda doğum yapmıştı

Suda doğum yöntemini tercih eden tescilli güzel, tüm vaktini bebeğiyle geçiriyor. Tuğutlu, hamileliğini "Öyle heyecanlıyım ki. Yeni bir dönem başlıyor bizim için. Güzel bir yolculuk. Yolu yarıladık bile. Hayatımıza hoş geldin canım oğlum" sözleriyle duyurmuştu.