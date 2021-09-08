Lilly Collins ve Charlie McDowell evlendi: Lily'nin gelinliği ve törenden görüntüler

Emily in Paris dizisiyle ünlenen Lilly Collins uzun süredir birlikte olduğu direktör Charlie McDowell ile evlendi. İkilinin düğünü Colorado'da gerçekleşti. Lily Collins'in göz kamaştıran gelinliği herkes tarafından büyük beğeni topladı. Lilly Colins'in gelinlik tercihi Ralph Lauren'den yana oldu.

Instagram hesabından düğün karelerini paylaşan Lilly Collins "Hayatımda hiçbir zaman birine ait olmayı, sana ait olmayı dilediğim kadar istemedim. Seninim ve senin eşin olacağım. 4 Eylül 2021'de resmen sonsuza kadar birbirimizin olduk. Seni her şeyin ötesinde seviyorum" sözleriyle paylaştı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lily Collins (@lilyjcollins)'in paylaştığı bir gönderi

Lily Collins, evlilik teklifi aldığını eylül 2020'de Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lily Collins (@lilyjcollins)'in paylaştığı bir gönderi

Charlie McDowell, evlilik fotoğraflarını Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Tanıdığım en cömert, en düşünceli ve en güzel insanla evlendim. Seni seviyorum" ve "Bu an sonsuza kadar kafamın içinde oynayacak"

Bu gönderiyi Instagram'da gör Charlie McDowell (@charliemcdowell)'in paylaştığı bir gönderi

Bu gönderiyi Instagram'da gör Charlie McDowell (@charliemcdowell)'in paylaştığı bir gönderi

İşte yeni evli çiftin düğününden görüntüler...