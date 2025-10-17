Lina bebek dünyaya geldi! Ünlü şarkıcı Sibel Can babanne oldu
Engincan Ural ve Merve Kaya Ural çifti, kız bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşadı. Ünlü çiftin doğum için ABD'nin Miami kentini tercih ettiği ortaya çıktı. Sibel Can babaanne, Hakan Ural ise dede olmanın mutluluğunu yaşadı.
1 / 5
Ünlü şarkıcı Sibel Can ve eski eşi Hakan Ural'ın büyük oğlu Engincan Ural, 2022 yılında uzun süredir aşk yaşadığı Merve Kaya ile Bodrum'da görkemli bir düğünle dünyaevine girmişti.
2 / 5
Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşayan Ural çiftinden kısa bir süre önce gelen bebek müjdesinin ardından, mutlu haber geldi.
3 / 5
Engincan Ural ve Merve Kaya Ural çifti, kız bebeklerini kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma sevincini yaşadı. Ünlü çiftin doğum için ABD'nin Miami kentini tercih ettiği ortaya çıktı. Sibel Can babaanne, Hakan Ural ise dede olmanın mutluluğunu yaşadı.
4 / 5
Hakan Ural, bu sevincini "Evet dede oldum" diyerek takipçileriyle paylaştı. Sibel Can'ın torununa Arapça hurma ağacı anlamına gelen Lina adı verildiği öğrenildi.