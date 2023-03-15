Lindsay Lohan hamile olduğunu açıkladı

Görünüşe göre Lindsay Lohan ailesini büyütüyor. Aktris, Salı günü üzerinde "çok yakında" yazan bir tulumun fotoğrafını yayınlayarak hamile olduğunu sosyal medyada açıkladı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Lindsay Lohan (@lindsaylohan)'in paylaştığı bir gönderi

Açıklamada dua eden eller, kalp, bebek yüzü ve biberon ifadelerinin yanı sıra "Mutlu ve heyecanlıyız!" yazdı. 36 yaşındaki Lohan eşini de Instagram'dan "Ben dünyanın en şanslı kadınıyım" yazarak kutladı.

Lohan, "Yeni aile üyemizin gelmesi için çok heyecanlıyız ve hayatımızın bir sonraki bölümünü dört gözle bekliyoruz. Hayatlarımızdaki bu nimet için fazlasıyla mutluyuz ve ebeveyn olmak için sabırsızlanıyoruz" diyor.