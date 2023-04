Lohan, eşi Bader Shammas ile bebek bekledikleri haberini geçen ay duyurmuştu. Lohan sosyal medya hesabında üzerinde "Yakında geliyor" yazan bir bebek giysisi fotoğrafı paylaşmıştı. İlk çocuğuna hamile olan Amerikalı oyuncu Lindsay Lohan'dan ilk hamilelik fotoğrafı geldi.

İLK FOTOĞRAF

36 yaşındaki oyuncu belirginleşen göbeğiyle çektiği fotoğrafını ilk kez sosyal medya hesabında paylaştı.

Çocuk yıldız olarak üne kavuşan, 2004 tarihli Mean Girls filmiyle Hollywood'un aranan isimleri arasına giren Lohan, geçmişte defalarca rehabilitasyon merkezinde tedavi görmüştü.

Lohan evlilik haberini Temmuz 2022'de paylaşmış ve şu ifadeyi kullanmıştı:

"Ben dünyanın en şanslı kadınıyım. Hayatıma girmenle mutluluğu ve zarafeti aynı anda buldum. Benim kocam olduğun için şaşkınım. Hayatım ve her şeyim. Her kadın her gün böyle hissetmeli."