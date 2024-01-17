Lohusa filminin galasına katılan Barış Arduç’tan eşi Gupse Özay’a övgü

Gupse Özay'ın uzun bir aranın ardından yazdığı Lohusa filmi 19 Ocak'ta seyirciyle buluşacak. Vizyona girmeden önce de bir çok ünlü ismin katıldığı bir gala düzenlendi. Galada Barış Arduç eşine övgüler yağdırırken film sonunda ise Gupse Özay'ı öpücüklere boğdu.

"HEYECANINI PAYLAŞMAYA GELDİM"

Galada gazetecilerin sorularını cevaplayan ve eşini öve öve bitiremeyen Barış Arduç şunları söyledi: "Heyecanlıyım. Karımın heyecanını paylaşmaya geldim... Çok büyük bir emek verdi. Yazın biz tatil yaparken o bu işi yazmakla meşguldü. Çok emek verdiler. Biz tatil yaparken bu işi yazmakla meşguldü. "

"KARIMDAN RAZIYIM"

Gazetecilerin Gupse Özay'ın annelik ve lohusa dönemini nasıl geçirdiği sorusu üzerine Arduç şunları anlattı: "Hormonal bir süreç olduğu için 'Bizimkinde olmadı başkasında oldu' gibi bir durum değil, anneler için normal bir süreç bu... Valla ben karımın anneliğinden de yaptığı eşliğinden de razıyım. Güzel geçti süreç. Kısıtlı bir zamanı vardı. Ona olan saygımın artması da... 'Ekimde sete çıkacağım' dedi, pek ihtimal vermedim. Yazdı ve çıktı. Çalışkanlığına ayrı bir hayranlığım var".