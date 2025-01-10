Los Angeles yangınında bazı Hollywood yıldızlarının evleri de kül oldu
ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle yerleşim alanlarında büyük yıkımlar oldu. Los Angeles'ta çıkan büyük yangında, aralarında ünlülerin evlerinin de bulunduğu lüks malikaneler yandı.
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ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarların etkisiyle büyüdü. Los Angeles'taki lüks yerleşim bölgesi Pacific Palisades'te çıkan yangın, lüks evleri küle çevirdi.
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Hollywood'un ünlü çifti Leighton Meester ile Adam Brody’nin 6,5 milyon dolarlık üç katlı evi yandı.
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Bir zamanlar Leonardo DiCaprio'ya ait olan ev, Palisades yangınında tamamen yok oldu. DiCaprio, Malibu'daki Pacific Coast Otoyolu'nda bulunan ve 1998'de 1,6 milyon dolara satın aldığı evi, 2021'de 10,3 milyon dolara satmıştı.
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'The Hills' adlı dizinin yıldızı olan ünlü çift Spencer Pratt ve Heidi Montag, yangında evlerini kaybederken oğulları Gunner ve Ryker ile birlikte güvenli bir şekilde tahliye edildi.