Anasayfa Magazin Los Angeles'taki dev yangına Gökhan Özen'den tepki çeken paylaşım: "Los Angeles sakin"
Los Angeles'taki dev yangına Gökhan Özen'den tepki çeken paylaşım: "Los Angeles sakin"
Los Angeles'taki büyük yangında yetkililer bölgeye dair uyarılarını sürdürürken bir döneme damga vuran şarkıcı Gökhan Özen Los Angeles'daki evinin terasından bir paylaşımda bulundu. Özen paylaşımında "Los Angeles sakin" notunu düştü.
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ABD'nin Los Angeles kentinde 7 ocak günü başlayan yangınlar farklı bölgede sürmeye devam ediyor. Bölgede birçok insan can ve mal kaybı yaşarken ortaya çıkan görüntüler yürek burkuyor.
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Ünlü kesimin yaşadığı bölgelerden biri olan Los Angeles'da yıldızlar da evlerini kaybediyor. Gökhan Özen geçtiğimiz saatlerde Los Angeles'tan paylaşım yaptı.
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Bulunduğu evin terasından şehri gösteren Özen bölgede herhangi bir yangın bulunmadığını söyledi.
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Özen, 'Akrabaları, yakınları ve sevenleri olanlar için bu videoyu çekmek istedim, duman, itfaiye, panik böyle bir durum yok' dedi.