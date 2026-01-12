Lösemi ile mücadele eden şarkıcı Cansever, kanseri yendiğini duyurdu

Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak; "Her şey çok güzel olacak" demişti.

Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever'den müjdeli haber geldi.

"BAŞARDIK CANLARIM"

Cansever, hastalığı yendiğini; "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle duyurdu.