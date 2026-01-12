Lösemi ile mücadele eden şarkıcı Cansever, kanseri yendiğini duyurdu
Bir süredir lösemi tedavisi gören arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, hayranlarına hayatının en güzel haberini verdi. Şarkıcı, "Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle duyurdu.
Yaşamını Almanya’da sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayarak; "Her şey çok güzel olacak" demişti.
Zaman zaman sağlık durumuna dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cansever'den müjdeli haber geldi.
"BAŞARDIK CANLARIM"
Cansever, hastalığı yendiğini; "Başardık canlarım... Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah'ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık" sözleriyle duyurdu.