Lösemi tedavisi gördüğünü açıklayan Cansever'den yeni paylaşım

Arabesk dünyasının güçlü sesi Cansever, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini derinden üzen bir gelişmeyi bizzat paylaşmıştı. Bir süredir yaşamını Almanya’da sürdüren ünlü sanatçı, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklayarak hayranlarından dua istemişti.

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK"

Hastalık haberinin basına yansımasının ardından telefonlarının susmadığını ve herkese tek tek cevap veremediği için bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu belirten Cansever, yayınladığı mesajla durumunu netleştirmişti. Tedavi sürecine Almanya’da devam ettiğini vurgulayan sanatçı, moralinin yüksek olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Basında da duyduğunuz gibi bana bir lösemi teşhisi konuldu, yani kan kanseri. O yüzden bu paylaşımı yapmak istiyorum. Çünkü çok insan arıyor, yazıyor; herkese cevap veremiyorum. Fakat her şey çok güzel olacak. Almanya’dayım, doktorlarım çok iyi. Cuma günü kemoterapiye başlayacağım. Allah’ın adıyla ve sizin dualarınızla inşallah her şey çok güzel olacak. Sizi çok seviyorum, dualarınızı bekliyorum."

"29 GÜNDÜR DIŞARI ÇIKMADIM"

Tedavi sürecine dair son durumunu takipçileriyle paylaşan Cansever, şu ifadeleri kullandı:

"29 gündür dışar çıkmadım, sabrediyorum. Allah'ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun."