Lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, sağlık durumunu paylaştı
Arabesk müziğin güçlü sesi ve kendine has yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Cansever, bir süredir lösemiyle mücadele ediyor. Cansever, son olarak sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaştı.
Arabesk dünyasının güçlü sesi Cansever, sağlık durumuyla ilgili sevenlerini derinden üzen bir gelişmeyi bizzat paylaşmıştı. Bir süredir yaşamını Almanya’da sürdüren ünlü sanatçı, kendisine lösemi (kan kanseri) teşhisi konulduğunu açıklayarak hayranlarından dua istemişti.
Hastalık haberinin basına yansımasının ardından telefonlarının susmadığını ve herkese tek tek cevap veremediği için bu açıklamayı yapma gereği duyduğunu belirten Cansever, yayınladığı mesajla durumunu netleştirmişt
"29 GÜNDÜR DIŞARI ÇIKMADIM"
Tedavi sürecine dair son durumunu takipçileriyle paylaşan Cansever, şu ifadeleri kullanmıştı:
"29 gündür dışar çıkmadım, sabrediyorum. Allah'ın adıyla atlatacağım. Siz sevenlerim bana çok güç verdiniz ve hala veriyorsunuz. Allah hepinizden razı olsun."
