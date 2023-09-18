Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Şevval Sam'ın oldu
Arap dünyasının en görkemli ödül törenlerinden olan Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri'nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü Şevval Sam aldı.
2000 yılından beri Lübnan'da düzenlenen Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.
TÖREN KIYAFETİ ÇOK BEĞENİLDİ
6 sezon yayınlanan Yasak Elma dizisiyle izleyicinin beğenisini toplayan Sam, törende giydiği kıyafetiyle de büyük beğeni topladı.
Ödül törenine Tarık Ediz tasarımı bir kıyafetle ve Tiffany&Co takılarıyla katılan Sam, stiliyle beğeni topladı.
Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Sevval Sam hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.