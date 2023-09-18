Lübnan'da En İyi Kadın Oyuncu Ödülü Şevval Sam'ın oldu

2000 yılından beri Lübnan'da düzenlenen Murex D’or 2023 Uluslararası Ödülleri”nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

TÖREN KIYAFETİ ÇOK BEĞENİLDİ

6 sezon yayınlanan Yasak Elma dizisiyle izleyicinin beğenisini toplayan Sam, törende giydiği kıyafetiyle de büyük beğeni topladı.

Ödül törenine Tarık Ediz tasarımı bir kıyafetle ve Tiffany&Co takılarıyla katılan Sam, stiliyle beğeni topladı.

Törende yabancı basının sorularını yanıtlayan Sevval Sam hayranları tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.