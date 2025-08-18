Lucas Torreira ile Devrim Özkan bir kez daha ayrıldı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile oyuncu Devrim Özkan'ın bir dargın bir barışık ilişkisi, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. 2023 yılında başlayan aşkları, 2024'ün başında kısa bir ayrılık yaşamış, ancak ağustos ayında yeniden bir araya gelmişlerdi.

Geçtiğimiz kasım ayında Devrim Özkan'ın sevgilisinin memleketi Uruguay'a gitmesi, ikilinin evlilik hazırlığında olduğu yönünde haberlere neden olmuştu. Hayranları bu gelişmeyi mutlu bir sona işaret olarak yorumlarken, ünlü çiftten beklenmedik bir hamle geldi.

Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bırakan ve birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları silen Torreira ve Özkan, bu hareketleriyle yeniden ayrıldıkları yönündeki iddiaları güçlendirdi. Çiftin bu adımı, "Evlilik beklenirken ayrılık geldi" yorumlarına neden oldu.