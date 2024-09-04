Lucas Torreira: İyi ki benimsin

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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Devrim Özkan, birlikteliklerini ocak ayında sonlandırmıştı.
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İkili ayrılan çoğu sevgili gibi birbirlerinin sosyal medya hesaplarını takipten çıkmıştı. Ancak kısa süre önce barışan sevgililerin aşkı tam gaz devam ediyor.
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Son olarak Lucas Torreira, Devrim Özkan'ın 26'ncı yaş gününü bir hayli coşkulu bir partiyle kutladı.
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'İYİ Kİ DOĞDUN HAYATIMIN AŞKI'
Lucas Torreira; birlikte oldukları fotoğrafları paylaşarak, "İyi ki doğdun hayatımın aşkı. İyi ki benimsin. Seni çok seviyorum" notunu yazdı.