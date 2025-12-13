Lucas Torreira'nın platonik aşkı sona erdi: Devrim Özkan'dan vazgeçti

Lucas Torreira ile Devrim Özkan, ilişkilerinin başladığı Mart 2023'ten geçtiğimiz eylül ayına kadar defalarca ayrılıp, defalarca barıştı.

Son ayrılıklarının ardından Torreira, Özkan'ın sosyal medya hesabını yeniden takip etmeye başlayarak eski sevgilisine; "Tekrar" mesajı gönderdi.

KARŞILIK BULAMADI, VAZGEÇTİ

Devrim Özkan, Lucas Torreira'nın takibine takiple cevap vermeyince "Tekrar" çağrısına kayıtsız kaldığını gözler önüne serdi. Torreira, hakkında 'Platonik âşık' yorumlarının yapıldığı yaklaşık bir aylık bekleyişten sonra ilişkilerinin yeniden başlaması adına Özkan'dan bir adım görmeyince ünlü oyuncunun sosyal medya hesabını takip etmeyi bıraktı.

Görünen o ki Lucas Torreira ile Devrim Özkan, birbirleri için aşk defterini tamamen kapattı.