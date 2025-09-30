Lyme hastalığı ile mücadele eden Bella Hadid podyuma geri döndü
Ünlü model Bella Hadid, 29 Eylül 2025'te Fransa'nın Paris şehrinde Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Saint Laurent Kadın Giyim İlkbahar/Yaz 2026 defilesinde podyumda yürüdü. Zorlu hastalığına rağmen kariyerine hızla geri dönen Hadid'in bu görünümü, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.
Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun süredir mücadele ettiği Lyme hastalığı nedeniyle zorlu bir tedavi sürecinden geçti.
Annesi Yolanda Hadid'in sosyal medyadan gözler önüne serdiği tedavi sürecinin ardından, 28 yaşındaki model hızla toparlanarak podyumlara geri döndü.
Uzun süredir Teksas'taki çiftliğinde gözlerden uzak bir yaşam süren ve günümüz podyumlarının en çok aranan isimlerinden olan Bella Hadid, 7 Ekim'de sona erecek olan Paris Moda Haftası'nda yer aldı.
Ünlü model, Saint Laurent defilesinde boy göstererek Paris Moda Haftası'nın ilk gününe damgasını vurdu. Hadid, markanın öne çıkan parçalarından biri olan naylon görünümlü trençkot tasarımlarından birini giydi.
Zorlu hastalığına rağmen kariyerine hızla geri dönen Bella Hadid'in bu görünümü, hayranları tarafından büyük beğeni topladı.