Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid'in zor anları

Lyme hastalığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdüren dünyaca ünlü model Bella Hadid, zorlu tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Sosyal medyadan yaptığı samimi paylaşımlarla, hastalığın getirdiği zorlukları ve kişisel deneyimlerini gözler önüne sererek, bu hastalığa dikkat çekmeyi hedefliyor.
Ünlü model, Instagram'dan yaptığı son paylaşımda, hastalığının tedavisine devam ettiğini ve bu sürecin kendisini zaman zaman gözlerden uzaklaştırdığını belirtti.
Tedavi sürecine ve yaşadığı zorluklara değinen Hadid, sosyal medya gönderisinde; "Kusura bakmayın, hep ortadan kayboluyorum. Sizleri seviyorum" ifadelerini kullandı.
LYME HASTALIĞI NEDİR?
Lyme hastalığı, genellikle Borrelia burgdorferi bakterisini taşıyan kara bacaklı kenelerin ısırmasıyla bulaşan zoonotik bir enfeksiyon hastalığı olarak biliniyor.