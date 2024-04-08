Mabel Matiz ile Tarkan'dan düet müjdesi

Sıla ile birlikte 'Muhbir', Melike Şahin ile birlikte 'Düldül', Mert Demir ile birlikte 'Antidepresan' düetlerini yaparak son yılların en başarılı şarkılarına imza atan Mabel Matiz, bu kez Tarkan ile bir düete hazırlandıklarını duyurdu.
Son olarak olarak Melike Şahin ile birlikte yaptığı düetle listeleri alt üst eden Mabel Matiz, geçtiğimiz gün Saba Tümer'in youtube kanalındaki programına konuk oldu.
'DOĞRU ŞARKIYI BULDUĞUMUZDA OLACAK'
Ünlü şarkıcı, "Onunla bir şeyler yapmayı çok istiyorum. 1-2 yıldır tanışıyoruz. Harika bir insan, harika bir enerji. Beni de çok destekler, iyi dileklerini hep paylaşır. Niyetimiz var ama henüz şarkıya karar veremedik. İnşallah doğru şarkıyı bulduğumuzda olacak. Bakalım." dedi.
"O ŞARKI BU DEDİĞİMİZ ANDA YAPARIZ"
Tümer'in "Senin şarkın mı, onun şarkısı mı?" sorusuna ise "İkisi de olabilir. Kimin şarkısı olsun diye konuşmadık. Ama 'O şarkı bu' dediğimiz anda yaparız" dedi. Saba Tümer’in “Daha o şarkı gelmedi” sözüne ise “Henüz gelmedi galiba" yanıtını verdi.
Zeynep Bastık'ın söz ve müziği Mabel Matiz imzası taşıyan "Lan" şarkısı ise global müzik listelerinde büyük bir başarı elde etti.