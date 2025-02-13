Mabel Matiz imaj tazeledi! Son hali gündem oldu

Sevilen şarkıcı Mabel Matiz imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestirip bir de gözlük takan ünlü şarkıcı son haliyle gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Mabel Matiz imaj tazeledi! Son hali gündem oldu - Resim : 1

"Antideprasan", "Ahu", "Bir Hadise Var","Kömür" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, son haliyle gündem oldu.

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Mabel Matiz imaj tazeledi! Son hali gündem oldu - Resim : 2

Saçlarını kısacık kestiren bir de gözlük takan ünlü isim yeni imajı sosyal medya hesabından paylaştı. Matiz'in bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Mabel Matiz imaj tazeledi! Son hali gündem oldu - Resim : 3

Gri atletiyle poz veren Mabel Matiz'in bu görüntüsüne birçok yorum geldi. 

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Mabel Matiz imaj tazeledi! Son hali gündem oldu - Resim : 4