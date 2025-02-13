Mabel Matiz imaj tazeledi! Son hali gündem oldu
Sevilen şarkıcı Mabel Matiz imaj değişikliğine gitti. Saçlarını kısacık kestirip bir de gözlük takan ünlü şarkıcı son haliyle gündem oldu.
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"Antideprasan", "Ahu", "Bir Hadise Var","Kömür" gibi şarkılarla tanınan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, son haliyle gündem oldu.
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Saçlarını kısacık kestiren bir de gözlük takan ünlü isim yeni imajı sosyal medya hesabından paylaştı. Matiz'in bu görüntüsü kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
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Gri atletiyle poz veren Mabel Matiz'in bu görüntüsüne birçok yorum geldi.
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